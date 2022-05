Olivier LEPRÊTRE

Assistance maitrise d'ouvrage (recueil des besoins, rédaction CCTP, élaboration d'appels d'offres, recette, suivi des objectifs)

Direction/Conduite de projets informatiques (élaboration d'offres, conception de solutions, spécifications, encadrement et animation d'équipes...)

Audit d'organisations (processus, compétences, motivations, système d'information, bonnes pratiques, cartographie des connaissances critiques...)

Capitalisation d'expertise (mutation, départ en retraite, accompagnement et élaboration de formations...)



Domaines privilégiés :

Télécom/Réseaux Fibres optiques/FTTx

Cartographie - Systèmes d'Information Géographique

Gestion des connaissances/Knowledge Management



Clients principaux :

Opérateurs et sous-traitants télécom (Free, FOD, Axione, Graniou, Inéo, Sogetrel, Sade, Circet/Prothéa, Spie, Ngi, Alcatel, Cegelec, Sade, SFR...)

Défense Nationale (DGA...)

SSII (Générale d'Infographie, Sopra, Cap...)

Collectivités (Ville de Paris, DDE...)

Industrie (Vinci Holding, Axians, Actemium, Télécom, Graniou...)



Mes compétences :

NETWORKS

ARCVIEW

FTTH

FIBRES OPTIQUES

ORACLE

AUTOCAD

GEOCONCEPT