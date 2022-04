Charles CROZE

Avocat Associé SCP DEYGAS PERRACHON & ASSOCIES en partenariat avec le cabinet REQUET CHABANEL



Procédures collectives (mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) : assistance et conseil de l'entreprise en difficultés, du chef d'entreprise, des actionnaires ou du repreneur de l'entreprise en difficultés



Contentieux commercial, affaires, sociétés et bancaire



Chargé d'enseignements Université Jean Moulin Lyon 3 (fiscalité de l'entreprise et procédures collectives)



Formation continue : Centre de Formation à la Profession Bancaire



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit des procédures collectives