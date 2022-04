Charles Cyrille SAME BELLE

Je suis un jeune camerounais titulaire d'un Master en Droit des Affaires et voulant mettre en pratique mes connaissances pré acquises au service de toute entreprise . Rigoureux et travailleur ma modeste expérience acquise lors des précédents stages assure une collaboration pour le développement de tout service dans une entreprise



Mes compétences :

Word Excel

travailler en équipe dans la résolution des litige

Connaissances des techniques et astuces juridiques

Connaissaces de l'Acte Uniforme Ohada et le Droit