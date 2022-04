Charles DE BORGGRAEF

Je suis photographe.

Je maîtrise l'argentique et le numérique.

J'ai été photographe de reportage, d'art, de plateau, d'architecture, gestionnaire PAO, prof de numérique, prof d'argentique, éducateur, voyageur, passionné, amoureux, papa et je pratique toujours tout ça!

Je suis ouvert à toute proposition tant qu'elle peut me nourrir et m'enrichir humainement ;)

Au plaisir de vous rencontrer!



Mes compétences :

Photographe plasticien

Photographie documentaire & Reportages

Ateliers Argentiques : Tirages N&B

Ateliers Numériques : Retouches & Impressions