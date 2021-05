Charles DE CHERGÉ

Je travaille au Centre de Recherche et Innovation de ENGIE, basé à Stains (93).

Je m'occupe de Veille Technologique et Sectorielle ...



Et sur le plan associatif, depuis près de 12ans, c'est à dire après avoir rejoint l'Association des Familles de Traumatisés craniens et Cérébrolésés, j'agis pour faire connaître et reconnaître le Handicap Invisible ; j'ai été longtemps modérateur d'un Forum internet de discussion. Et aussi, voire surtout, je participe régulièrement à des Courses-à-pied, en poussant un (ou plusieurs) amis-en-fauteuil. Ceci permettant de parler du Handicap, et de mettre la personne blessée au milieu de la fête !

A ce jour, nous avons près de 180 Courses et 2.200kms (par-)courus !



Mes compétences :

Promotion commerciale

Prospection

Veille sur Internet