Ma formation commerciale et marketing, complétée d'un parcours professionnel à dominance R.H pendant + de10 ans: Recrutement / Formation / Conseil entreprises, avec une forte expertise dans le domaine de la Formation Professionnelle durant plus de 8 ans sont mes points forts.



Reconnue professionnellement pour mon dynamisme, mon enthousiasme et un sens commercial développé, je souhaite m'orienter vers une culture du résultat et ainsi accompagner les entreprises de Rhône-Alpes/ Auvergne dans leurs divers projets de développement.

Autonomie, sens de l'écoute, force de persuasion et d'organisation seront mes atouts pour mener à bien tous les projets que pourrait me confier votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet internet

Gestion de projet RH

Entreprises innovantes

Commercial b to b

GPEC Recrutement Formation Mobilité

Organisation événementielle Prospection d'ent

Marketing

Panel Distribution Nielsen / Iri

DN/ DV

Analyse de la demande : promotion, merchandising,

Communication

Réseau social

Web marketing

Commercial

Accompagnement