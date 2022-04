Charles DE MALEVILLE

PILOTAGE COMMERCIAL

DIRECTION DE CENTRE DE PROFIT

IT SERVICES

EDITION DE LOGICIEL

BANQUE & FINANCE

PAIEMENTS



PILOTAGE COMMERCIAL :

- Définir la stratégie et les objectifs commerciaux en coordination avec la direction générale

- Segmenter le portefeuille clients en fonction du potentiel / Capitaliser les informations pour chaque client à l’aide de revues de comptes / Mettre en œuvre des plans d’actions commerciaux

- Piloter l’équipe commerciale / Suivre l’activité commercial

- Reporting à la Direction Générale (Tableau de Bord, Budget…)

- Choisir et mettre en œuvre des outils / Rédiger des procédures commerciales



MARKETING ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL :

- Définir le Marketing Mix des offres (Produit, Prix, Prospects, Promotion…)

- Définir et mettre en œuvre des actions marketing et de communication

- Cibler les clients potentiels et identifier des affaires en avance de phase

- Participer de manière active à l’avant-vente dans le respect des procédures qualité

- Négocier avec les directions générales, les opérationnels et les services achats et juridiques

- Référencer et déployer les accords-cadres négociés

- Fidéliser les Clients



MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

- Émettre des annonces et recevoir des candidats

- Recruter et former des consultants et des commerciaux

- Animer l’équipe : réunions hebdomadaires et mensuelles, organisation d'événements

- Effectuer les entretiens annuels : bilan, plan de formation, revalorisation des salaires



GESTION :

- Préparer et suivre les tableaux de bord et la comptabilité (Budget, Compte de résultats, Bilan, Comptabilités clients et fournisseurs, Trésorerie, Fiscalité…)

- Reporting



INFORMATIQUE :

- Conduite de projets et assistance à maîtrise d’ouvrage : rédaction d’expressions de besoin et de cahier des charges, définition du business case, du planning et du budget, organisation de réunions, soumission d’appel d’offres, choix de solutions, conduite de projet, coordination de projet

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word, Access)



AUTRES :

- Juridique : Négociation de contrats

- Qualité : Rédaction de procédures et management de la qualité



EXPERTISE MÉTIER :

- Moyens de Paiements et des échanges interbancaires

- Services Financiers (Retail Banking, Corporate & Investment Banking, Asset Management, Securities Services, Private Banking, Leasing, Consumer Finance…)

- Assurances

- Formation professionnelle



EXPERTISE OFFRES :

- Solutions progicielles : Licence, Intégration, Maintenance, Professional Services

- Forfaits : Conseil, Intégration de Systèmes (Projets In & Off-Shore, Intégration de Progiciels…), Infogérance Applicative, Prestations Web/Intranet, Applications digitales…

- Assistance Technique : Conseils (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Audit et conseil technologique), Architecture, Conduite de Projet, Conception et Réalisation, Tests et Homologation, Systèmes et Réseaux, Télécoms, Expertise…

- Formations Intra et Inter-entreprises, Conseil, Coaching



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Informatique

Business development

Vente

Prospection

Marketing