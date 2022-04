Etant diplômé d'un master "Grandes Ecoles" (Groupe Sup de Co Amiens-Picardie), et disposant d'une solide expérience en tant qu'ingénieur commercial, je suis à la recherche d'un poste qui s'inscrit dans la continuité de celui-ci, et qui offre également des perspectives d'évolution vers des fonctions managériales.



Mes compétences :

Quadratus Compta/Quadratus Paie

Microsoft office

Rigueur