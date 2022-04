Charles DECHAMBENOIT

Avant tout passionné par la restauration et le commerce, je développe aujourd'hui l'esprit de partage et de transmission de mes valeurs professionnelles et de l'exigence du service au client .



Leader naturel, capacité d'analyse , et force de proposition décrivent mon quotidien.



Profil atypique, mon expérience et ma capacité d'adaptation me permettront de m’intégrer parfaitement au sein de vos équipes, afin de partager une passion commune autour de projets créatifs, novateurs et ambitieux.



Mes compétences :

Vente

Gestion des achats

Management

HACCP

Gestion stocks

Force de proposition

Gestion centre de profit

Gestion de la relation client

Gestion de caisse

Informatique

Traiteur

Materiel

Boulangerie