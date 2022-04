Charles Delalande.

Bonjour à tous,



¤¤¤ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES / COMPETENCES PROFESSIONNELLES ¤¤¤



- Je suis à l'écoute du client interne, et capable de comprendre sa problématique/ses objectifs et de faire des recommandations en matière de communication (objectif, message, contenu, forme, timing, …) et de convenir des différentes étapes nécessaires à l'aboutissement d’un projet.



- Je peux assurer en interne une grande partie de la réalisation de : rédaction de textes, relecture, choix des visuels, publication sur l'intranet et internet.



- Je sais mettre en place l'ensemble des moyens de communication pouvant être développés pour répondre aux besoins d’une organisation : entre autres, journal interne, e-newsletters, intranet, site internet, événements internes, brochures, fiches thématiques, présentations ppt et autres supports de visibilité commerciale, publicité, relations presse, site web, salons, événements clients, cadeaux de fin d'année, merchandising, films, gestion des contacts avec les associations et organisations professionnelles…



- Aussi, j’ai de l'expérience en gestion des relations presse (gestion de l'information, contacts avec les journalistes de la presse généraliste et spécialisée, rédaction des communiqués, suivi).



- J’ai de réelles facultés d'empathie et ai un souci aigu du client et de la notion de service. Je fais preuve de proactivité, de souplesse et d'ouverture pour m'adapter aux exigences et circonstances. Je suis dynamique et persévérant, et je maintiens mon efficacité en période de stress.



- Je travaille de façon structurée, avec une certaine rigueur et un souci du détail. J’ai une vision stratégique. Je me fixe des priorités, définit de façon optimale les délais et moyens, et garde le contrôle du processus dans sa totalité.



- Je suis habitué à fonctionner par projet de manière autonome, j’agis en vue de l'obtention d'un résultat, je m’implique pour atteindre ce résultat afin qu'il soit qualitativement irréprochable.



- Enfin, je trouve des solutions et suis capable de gérer plusieurs projets simultanément.



