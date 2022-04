Charles DOUANGVICHITH

Actuellement je suis consultant senior et j’interviens aussi bien dans des grands groupes que dans des petites structures sur des problématiques allant de la mobilité de service jusqu’aux nouveaux enjeux des médias sociaux.



Aujourd’hui les entreprises font faces à une nouvelle évolution du web qualifiée de Web Instantané. Ce mouvement est marqué par une plus grande proximité avec ses contacts (ses réseaux) et ce dans toutes les circonstances. Les utilisateurs voudront toujours être en permanence en interaction avec leurs tribus, les solliciter sur n’importe quels sujets qui les touchent de près ou de loin. Twitter et Foursquare sont des exemples emblématiques de ce mouvement.



Cette évolution se caractérise aussi par la diminution de l’espace-temps entre les niveaux de décisions au sein de l’entreprise, entre les consommateurs et l’entreprise, ainsi que par une défiance de plus en plus grandes des consommateurs face à la communication officielle des entreprises. Nous assistons à la fin de la démarche Top-Down.



Dans ce nouvel environnement j’apporte aux entreprises et aux décideurs mon expertise dans le secteur des médias sociaux. J’aide les décideurs à mettre en place une organisation capable de répondre aux nouveaux besoins de leurs clients et à optimiser la mise en place des outils du web instantané pour une meilleure visibilité. Enfin j'étudie aussi l'impact de cette évolution sur le marché de la TV connectée.



