Charles DUBOUCHET

GSM Perso : 33(+) 6 07 48 04 09



Expert en B2B dans le management et la vente au sein de PMEs, ETIs et grands groupes internationaux ; principalement dans les biens, équipements et consommables pour les entreprises et la Grande Distribution.



⇒ VALEUR AJOUTEE

Une capacité à porter rapidement un diagnostic pertinent : forces, faiblesses, enjeux et solutions

La mise en place des solutions novatrices adaptées aux attentes du marché et aux capacités internes



⇒ EXPERTISE

Une triple maîtrise des différents circuits de vente :

- face à face, à distance, sédentaire, itinérant, en direct ou en indirect (via un réseau de distribution)

Une très forte culture de vente multicanal, crosscanal et omnicanal :

- terrain, e-business et catalogue.



⇒ CONTEXTE

ETI, PME et groupe en situation de retournement ou en forte croissance nécessitant de passer un cap stratégique



⇒ MOTEUR

Le Client : présence, proximité, réponse, satisfaction, partenariat

L’Equipe : écoute, confiance, exigence, motivation, montée en compétence, évolution

Le Profit : maximisé, régulier, développé, durable



⇒ FONCTIONS

Directeur Commercial (et Marketing)

Directeur Commercial et du Développement (Business Development)

Directeur des Ventes

Directeur des Ventes Grands Comptes

Directeur Régional



⇒ SPECIALISATIONS

Développement Commercial, Business Development, Gestion clients Grands Comptes VIP

Animation de réseau de distribution spécialisé, d’agents

Maîtrise des négociations en cycle long et court

Négociation pluriannuels avec tous les acteur majeurs de la Grande Distribution (Carrefour Leclerc Casino SystemeU Auchan Intermarché...)

Elaboration et déploiement de la stratégie et du Plan d’Ations

Management d’équipes de profils et d’expériences variés, en mono ou multi sites

Management de projets transversaux

Gestion du P&L



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Management

Commerce Digital

Strategie

Optimisation De La Force De Vente

Reporting

ISO 9001

B to B

Vente

Plan de formation

GPEC

Gestion de projets

Conseil

ORDER TO CASH