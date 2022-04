Charles DUJARDIN

Spécialiste de la gestion du poste clients depuis 2006, j'ai acquis une expérience dans les secteurs de l'assurance crédit, du renseignement financier, de l’affacturage ainsi que du recouvrement de créances auprès d'une clientèle de PME et grands comptes France et l'international.



A l'écoute, persévérant et toujours à la recherche de la solution adéquat, mon objectif est d'aider les entreprises à réaliser du chiffre d'affaires supplémentaire de façon sécurisé.



En France, 25% des dépôts de bilan sont dû à un impayé client, n'attendez plus et prenez conseil.





Depuis 20 ans, la Société URIOS accompagne plus de 1500 clients dans la maitrise des risques financiers des entreprises.

Adhérent à l’AFDCC et à la FIGEC (notre dirigeant Monsieur Monteiro étant Président de la Commission Information des Sociétés), nos solutions portent sur les risques clients, fournisseurs et concurrents pour la France et l’international.

Nous avons développé des offres innovantes et des outils spécifiques adaptés à chaque entreprise, à la nature de vos risques et à vos budgets.



Nous pouvons vous proposer pour vos clients et fournisseurs :



- Un outil d’information commerciale et financière, par la mise à disposition d’une base de données et de scoring on-line ;

- Un outil d’aide à la décision par nos études de solvabilité à 360° avec de véritables interviews ;

- Un outil de sécurisation avec nos études garanties au coup par coup :

On vous indemnise en cas d’impayés et notamment sur les risques clients non assurés par les assureurs crédit traditionnels nous couvrons 80% des cas de refus.

On vous indemnise également l’acompte versé à un fournisseur défaillant.

- Un outil d’accélération du cash destiné à réduire vos impayés par la prise en charge de tout ou partie du recouvrement de vos créances (mises en demeure automatisées, phase amiable, contentieux...)



Le leadership d’URIOS se traduit par les 20000 études menées chaque année en France et à l’export pour lesquelles nos experts collectent et analysent des informations personnalisées et à haute valeur ajoutée.





Charles DUJARDIN