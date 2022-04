Bonjour à tous,

Charles DUJARDIN, 40 ans, actuellement en poste chez les Transports RIOU, basé à Autheuil Authouillet (27) dans le cadre d'un projet de développement de la société axé sur les points suivants: Commerce / Affrètement / Courses Express / Transport à la demande (toute France et Europe)



Mon parcours professionnel:

Tout d'abord une carrière commencée depuis 16 ans dans le transport national et international, en tant qu’affréteur commissionnaire de transport, dans le cadre de missions et d’étude de solutions supply chain et transport pour nos clients (lots partiels / lots complets / express / stockage)



J'avais en parallèle développé une activité de prestations événementielles sur base de simulateurs de pilotage. Cette seconde activité était complémentaire à mon métier principale car elle me permettait de toucher des domaines différents (commerce, gestion,...) et me confronter au marché. J'avais freiné le développement de cette activité pour me recentrer sur mon métier principal et cette activité est désormais clôturée, j'ai cependant gardé des contacts opérationnels en cas de besoins, vous pouvez toujours me questionner pour vos demandes.



Je suis ici pour développer mon réseau d'affaires et de relations professionnelles. Je souhaite aussi débattre avec vous de sujets de sociétés ou autour de passions communes.



Au plaisir d'échanger avec vous.



Cordialement.



Charles



Mes compétences :

Automobile

Animation commerciale

Logistique transport

Affrètement de lots

Affrètement Lots partiels et complets nationa

Evénementiel/

Logistique événementiell

Chef de projet evenementiel

Chef de projet marketing communication

Transport

Livraisons

Livraison aux particuliers

Développement commercial