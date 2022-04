Charles-édouard BERNAILLE

Je suis ouvert aux opportunités concernant les métiers des nouvelles technologies, dans la région lyonnaise. Avec mon expérience, je suis capable d'analyser un besoin métier pour proposer et concevoir une solution technique adaptée. Avec mes compétences fonctionnelles, managériales et techniques, je souhaite gérer une équipe de développement.



Après un double diplôme ingénieur ESEO et manager ESSCA, j'ai intégré le Groupe Capgemini, à Lyon, en tant que consultant SI.

Je suis actuellement en mission pour le compte Adecco en tant qu'analyste technico-fonctionnel.



Mes compétences :

Gestion de projet

Bases de données

Paramétrage et utilisation d'un ERP

Reporting Crystal Reports

Visual studio

C#

MySQL

.NET

UML

Windows server

PostgreSQL

SQL Server

JAVA

Asp.net

XML XSD XSLT

HTML CSS

Eclipse

Crystal Reports

Sage x3

Microsoft Office

Windows 7

Tableaux de bord Excel VBA

Ubuntu/Debian

Agile Development

Sharepoint

Moodle

Scrum

SQL

Symfony2