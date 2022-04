Charles-Edouard CAMBOURNAC

Manager passionné, expérimenté dans l’analyse stratégique et la conduite de politiques de développement commercial. Capitalisant sur 18 années d’expérience automobile opérationnelle, une expertise 360 degrés sur les métiers de l’importation, de la distribution automobile, de l’après-vente, ainsi que du développement réseau. Périmètre actuel couvrant aussi la responsabilité du P&L.



Homme de terrain et de prospective, apte à anticiper les cycles du marché et les relais de croissance, pilote des situations de changement et capable d’évoluer en toute autonomie dans des espaces géo-culturels francophone (DOM), Allemand, de l’Afrique de l’Est et du Nord, de l'Asie du Sud Est, démontrant une ouverture d’esprit et une solide capacité d’adaptation dans des environnements culturels et sociaux complexes.



Parfait bilinguisme tant en anglais qu’en allemand ayant nouées d’excellentes relations avec les constructeurs, un interlocuteur reconnu et privilégié pour sécuriser leurs soutiens techniques et financiers mais aussi pour défendre les intérêts de son groupe.



Manager, coach développant des équipes pluridisciplinaires et inter-culturelles.



Mes compétences :

B2B

B2C

International business development

Trilingue anglais allemand

Management d'équipe

Marketing opérationnel

Management opérationnel

Management commercial

Automotive Industry

International mobility

centre de profit

Technique

Vente

Service client

Distribution

Automobile

Logistique

Importation

Ingénierie