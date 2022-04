Charles-Edouard LE DOUSSAL

Thales Services, filiale du Groupe industriel Thales, accompagne ses Clients internes et externes sur les technologies de l'information.



Formation ingénieur généraliste, spécialisé dans le génie industriel et IT

Solutions de contrôle commande, supervision, GPAO et MES

Pilotage d'affaires en engagement forfaitaire: Développement de systèmes, déploiement site, démarrage et maintenance

Ingénierie de chantier; Planification d'activités; Management et coordination d'équipe; Sous-traitance et gestion fournisseurs; Suivi des charges, des budgets et des marges

Chiffrages et réponses à appel d'offre



Mes compétences :

Manufacturing

Scada

Management

FlexNet

Anglais