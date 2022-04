Charles Edouard VAN DEN DRIESSCHE

Gestionnaire de formation, j'ai vite été attiré par différents domaines de l'entrepreneuriat. J'ai réalisé mon premier long stage dans une startup parisienne en pleine croissance, pour y développer essentiellement des compétences financières et de Business Development.



Après un master en marketing à Dauphine, j'ai réalisé ma césure à Barcelone, en marketing chez Danone. J'ai eu l'opportunité d'y consolider des compétences en marketing et connaissance client, aux travers de nombreuses responsabilités.



C’est naturellement que je suis resté chez Danone, cette fois ci à Paris en tant qu’alternant, afin d’obtenir un master en Management. J’y occupe actuellement le poste de trader Lait, en charge des négociations pour les ventes et les achats de laits pour Danone Produits Frais France. Cette expérience me permet notamment de compléter mes connaissances en Business Development et négociation.





Mes compétences :

Online Marketing

Business Strategy