Charles-Edouard VINCENT

De formation initiale classe préparatoire HEC, j’ai obtenu une licence d’économie et de gestion et plus récemment un master de l’école supérieure de commerce de Dijon en marketing et communication.



Fort d’expériences diverses et variées, mon parcours s'est construit autour d'une passion, l'automobile. J'ai pris beaucoup de plaisir à évoluer dans ce secteur, d’abord en concession puis au siège d’un constructeur de renom et enfin chez un équipementier. J’ai toujours eu à cœur d’améliorer mes compétences sans jamais m’enfoncer dans l’exclusivité. Vente, comptabilité client, finance d’entreprise, control de gestion, études, marketing et communication sont autant de domaines qui ont nourri ma soif d’apprendre et d’entreprendre.



« Anima sana in corpore sano » Sportif de bon niveau et adepte de cette philosophie, j'ai pratiqué en compétition le VTT (Coupes et Championnats de France), le volley (National), le ski et plus récemment la course à pied (marathons)et la chute libre (PAC). Appliquées au monde professionnel, les valeurs expérimentées à travers ces compétitions m'apportent des atouts indéniables au quotidien.



Mes compétences :

automobile

Marketing

communication

sport

management