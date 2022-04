Charles-Eric MONTIER

15 année d'expérience dans l'encadrement national d'équipes commerciales

Capacité à préparer et conduire le changement

Expérience confirmée dans les environnements B2B, B2C et B2B2C

Manager situationnel proche de ses collaborateurs

Compétences transversales (Marketing,Supply, RH, Contrôle de Gestion, Service Client)

Force de recommandations sur les leviers de réussite pour atteindre les objectifs financiers

Pratique significative dans la vente de produits et services

Maitrise des compétences clés des différentes fonctions commerciales

Esprit de conquête et de fidélisation



Mes compétences :

Pilotage du changement

Gestion de projet

Recrutement de commerciaux

Développement des compétences

Management d'équipe

Négociation commerciale

Recrutement cadres

Formateur

Management commercial

Gestion des compétences

CRM

Directeur Commercial

B2B

Accompagnement

Management

Negociation