Charles FERNANDES

Après avoir consulté plusieurs cabinets audit énergétiques , j'ai fait le constat que finalement , il ne m'ont pas apporté grand chose , sauf m'aider à calculer les gains potentiels sur certaines de mes idées .

Ils arrivent avec les mêmes solutions génériques (audit purgeurs , matelas isolants , éclairage , gestion des compresseurs ....)

Les plus gros gains que le site a enregistré découlent des actions que j'ai mené grâce à ma connaissance des outils de production en agro et beaucoup à du bon sens.

J'aimerai partagé mon expérience dans ce domaine et en particulier dans le secteur agro que je maitrise plutôt bien .



Mon expérience et l'expertise acquissent dans les installations de production agroalimentaire ainsi que la production des énergies et de distribution de celles-ci ( vapeur , air comprimé , electricité...), sont un réel atout pour qu'elle entreprise que ce soit , une approche différente du fait de ma maitrise des différents process de fabrication et des énergies , qui permet beaucoup plus facilement de détecter les sources de gain énergétiques et de proposer des solutions techniques ou autres , la baisse des couts et des consommations énergétiques que j'ai réalisé sur le site depuis 3 ans , par des actions techniques ou la mise en place de procédures et de bonnes pratiques parlent d'elles mêmes , économie de 300ke en 2013 et 400 ke en 2014/2013 , je suis aussi l'initiateur de la certification ISO50001 sur le site pour une certification en septembre , ainsi que la démarche pour sortir du PNAQ



Aprés 20 ans chez blédina , ou j'ai progresse au fil des années , metier passionant surtout lors de la prise en charge ou de démarrage de nouvelles lignes de fabrication , ou on m'a laissé libre pour porter des améliorations et des actions de fiabilisation et qui m'a permis de me spécialiser sur des lignes de suremballage , en passant par des lignes de production aseptique , pour m'occuper depuis 2011 des utilités de l'usine avec comme mission principale , la diminution de la facture énergétique

En 2 ans baisse des ratios énergétiques de 10 à plus de 20% sur l'eau , vapeur et électricité et toujours des actions en cours

Cette année (2014) encore une baisse significative des consommations énergétiques , plus de 10% sur l'eau et la vapeur , avec un gain proche de 400ke à périmètre équivalent

Suite à notre participation au trophée de la performance énergétique de l'agro alimentaire 2016 , organisé entre autre par OKAVANGO , nous avons obtenu le 1er prix , qui nous a été remis le 20 octobre au SIAL de PARIS



Mes compétences :

Energie

Formation légionnelles

Formation chauffeur de chaudieres

Machine suremballage

Machine aseptiques

Agroalimentaire