Charles FERRARIS

Polyvalence et compétences transversales dans le domaine de l’Architecture Commerciale et de la Franchise, me permettent aujourd’hui, tant en Conception qu’en Réalisation, d’avoir une approche à la fois créative mais aussi pragmatique des dossiers dont j’ai la charge. Je mets chaque jours mon expérience au

profit de la rationalisation des coûts, de l’optimisation des profits, de la gestion des budgets et de l’augmentation des chiffres d’affaires.

Animé par l’envie constante, en interne et en externe, de développer, structurer et manager, j’ai comme leitmotiv la Construction au sens large du terme.



Mes compétences :

ERP