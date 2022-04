Charles FRANCHI

Vous vous consacrez à vos clients, je pilote et j’optimise vos fonctions support.







Le redressement, puis la liquidation judiciaire des deux derniers employeurs m’ont permis de prendre part activement à l’élaboration des rachats, argumentaires, et plans de sauvegarde de l’emploi.



J’ai ainsi découvert que la compétence n’est pas seulement une juxtaposition de plusieurs expertises, mais bien l’aptitude à adapter son expérience à une situation donnée.



Je tire cette expérience pluridisciplinaire de la mise en commun de mes réalisations professionnelles, associatives et engagements sociaux.









Un soucis temporaire ou récurent?



Je renforce vos fonctions support et services généraux.





J’optimise les plans de financement.





J’établis une veille juridique et règlementaire, notamment en droit social hygiène et sécurité, formalise les plans de prévention des risques, accords d’entreprise et organise les relations avec les partenaires sociaux, prestataires, pouvoirs public.





J’analyse vos besoins matériels organisationnels et réglementaires, lance les appels d’offre et actualise les contrats fournisseurs pour gagner de la marge,



Mes compétences :

LOGISTIQUE:

Planification

Logiciel "System Management Server" (télédistribut

Force d'initiative

Analyse des risques

Administration Réseaux

Analyse des besoins

INFORMATIQUE:

SAVOIR ÊTRE:

Logiciel "Photoshop"

CONDUITE DE PROJET:

Système "MacOSX"

Persévérant

Veille réglementaire

Système "Windows NT" & " 2000"

Définition des besoins

Systèmes "Windows NT" & "Windows 2000"

Logiciel "DreamWeaver"

Logiciels "Microsoft Powerpoint" & "Apple Keynote"

Logiciels "Microsoft Excel" & "Apple Numbers"

Budget

Reporting

MES QUALITÉS:

Persévérance

Esprit d'initiative

Force de proposition

Orienté solution

GESTION ADMINISTRATIVE, RH:

Comptabilité Analytique

Plans de financement

Accords d'entreprise