Charles Francisco RANDRIATAHINA

Actuellement en MBA specialisé E-Business, j'ai acquis de véritables compétences théoriques et pratiques tout au long de cette formation. Appréhender les mécanismes du SEO et mettre en oeuvre une stratégie digitale efficace, tels sont les compétences théoriques acquises. Grâce à mes expériences pendant les stages, j'ai pu renforcer mes compétences en communication et management de projet.

Optimiser le ROI de votre stratégie webmarketing et renforcer la réputation de votre marque, en cela consisterai donc l'objectif de missions que je voudrai mener. Pour y parvenir, le renforcement de votre stratégie d'acquisition ( référencement, social media, display, retargeting) demeure un des léviers marketing les plus efficace.



Mes compétences :

Analyse financière

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Gestion de projet marketing

HTML5

UML/OMT

PHP

JavaScript

CSS

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Fireworks

Customer Relationship Management (CRM) et SRM

Adobe Photoshop