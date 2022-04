Charles-François VERMEESCH

Diplômé ingénieur ICAM de Lille en juillet 2009, j'ai occupé 2 ans le poste de responsable de l'antenne de l'IST-AC au Tchad de septembre 2009 à août 2011. Ce poste fut très riche du point de vue relationnel, interculturel et professionnel. Il m'a apporté une capacité d'adaptation et une grande autonomie dans la gestion de mes nombreuses activités : prospection entreprises, animation d'équipes, recrutement des candidats, coordination des 6 centres d'examen, gestion du nouveau cours préparatoire, suivi du budget de l'antenne...



Depuis octobre 2011, je suis cadre d'études mécaniques,chargé de planifier et piloter les études mécaniques d'une vingtaine de techniciens, au sein du pôle ingénierie du technicentre de la SNCF à Hellemmes (59).



Je souhaite poursuivre ma carrière de cadre au sein de la SNCF en gestion de projets, vie série, méthodes... pour le moment sur un poste dans le Nord, mais à l'avenir ouvert sur d'autres postes en France.



Mes compétences :

Ferroviaire

Gestion de projets

Bureau d'études

Organisation

Polyvalent

Management

Planification

Autonomie