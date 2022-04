Charles GACON-GRIVILERS

Ingénieur Généraliste

Ayant suivi des études techniques, et après une carrière professionnelle dans le secteur de l’automobile, j’ai pu découvrir et orienter mon projet professionnel à travers ces différentes expériences pluridisciplinaires. C’est à l’occasion de mon dernier poste de ‘Responsable Maintenance’ que j’ai décidé de valider mes acquis et d'intégrer l’école d’ingénieur du CESI à Arras depuis le 1 février 2010.

Depuis je redessine mon projet de vie, avec la même authenticité.





Mes compétences :

Audit

Automatisme

autonome

BTP

Électrotechnique

Emboutissage

Gestion de projet

Industrialisation

Maintenance

Management

Robotique

Soudure