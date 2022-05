Soltysiak DENIS

Après une carrière professionnelle dans le secteur du transport routier de marchandises, je me suis renforcé d'une expérience de responsable logistique.

Ensuite, j’ai occupé les fonctions de Chef d’agence adjoint avec pour mission principale le management du service exploitation et le pilotage des prestataires logistiques.

A ce jour, j'occupe les fonctions de Chargé de mission transport. J'ai pour mission principale la mise en place et le suivi de plans de transports.



Mes compétences :

eCommerce

Microsoft Office

Informatique

Logistique

Gestion de projet

Management