- Recherche de profils pour les entreprises régionales,

- Business developer

- Responsable de service

- Directeur Régional

- Développement économique

- B to B, B to C

- Responsable Régional

- Commerce et Industrie

- Relations publiques



Mes compétences :

Conseil

Négociation

Vente

Management

Développement économique

Aptitudes relationnelles

Développement commercial