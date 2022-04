Charles GAUDIN

- Finances, stratégie, analyses économiques et financières, contrôle de gestion, risk management

- Mise en place de solutions de financement et de partenariats en fonds propres

- Management d'équipe, développement de relations de confiance avec dirigeants, investisseurs, banquiers, auditeurs

- Qualité de jugement sur les investissements, opérations de haut de bilan, contrats clés, stratégies de couverture

- Expertise dans le domaine de l'énergie, des matières premières, du gaz et de l'électricité : amont (production) / négoce (trading) / commerce (tous segments de clients)

- Expertise dans le domaine de la distribution spécialisée