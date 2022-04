Charles GIBAULT

J'ai débuté ma carrière en 2005 en rejoignant le groupe d’architecture technique d’Accenture.



j'ai depuis développé une expertise sur les technologies J2EE, l’encadrement d’équipe de développement et l’industrialisation des phases de développements spécifiques.



Certifié « Technology Architect » Accenture depuis 2007, j'ai été "Technology Champion" Google pour les architectures clients/Web 2.0 en 2008 et 2009.



Chef de projet logiciel confirmé au sein de F4 Group entre novembre 2009 et janvier 2011, je continue à allier des compétences d'architecture technique et de gestion de projets de développement en encadrant une équipe d'une dizaine de personnes.



Lead Senior Consultant chez Cadextan (ex Sungard Consulting Services) depuis janvier 2011, je suis en mission dans une grande banque française ou je manage des projets techniques alliant offshoring des développements, expertise technique et coordination avec les équipes d'exploitation et de support.



Mes compétences :

Google

Google Apps

Google+

GWT

Hibernate

Industrialisation

Intégration

Intégration continue

J2EE

J2EE Spring

JBoss

Maven

Open Source

RPM

Spring

UNIX