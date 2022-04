Charles GOUZERH

Issue d'une formation scientifique STL, DEUG SV, BTS Anabiotec et ayant baigné dans le commerce depuis ma plus tendre enfance.

J’ai décidé de m'orienter vers une carrière commerciale à la fin de mes études.



J’ai pu développer au fur et à mesure de mon parcours professionnel et privé, différentes qualité comme l'écoute client, le conseil. Ma vision de la vente est de pouvoir répondre et anticiper les différentes questions et remarques de mes clients, j'estime que le commercial est là afin de guider le client vers la où les solutions les plus adaptés à sa demande.





Mes compétences :

Commercial

Microbiologie

Gestion Appel D Offre et devis

Relationnel

Conseil aux clients

Physico-chimie en Agro-alimentaire

Microsoft office et internet

Formation Risque Amiante