Co-fondateur d'Ars Aperta. Il a travaillé auprès d'acteurs majeurs du Libre, tels que Mandriva et Novell. Membre du Conseil de la Communauté OpenOffice.org, responsable de la Confédération des langues natives,il s'occupe à ce titre du développement international de ce projet. Membre du Consortium OASIS et fondateur du Groupe Digital Standards, Charles-H. Schulz travaille au sein de plusieurs organisations internationales à l'élaboration de nouvelles politiques numériques pour l'Europe et aide les clients du cabinet de conseil Ars Aperta à la mise en place de stratégies pertinentes en informatique et à la gestion du changement politique dans le domaine des TIC.



Mes compétences :

Gestion de crise

Gestion du changement

Gouvernance

Logiciel libre

Open Source

Politique

Relations publiques

Stratégie