Charles HEARD

Actuellement attaché commercial B2B au sein de Sammic pour le nord ouest de la France et IDF (20 départements) depuis 2011.



Mon parcours post bac a commencé par une année de BTS commerce international. A l' issu de cette année, je suis parti en stage en Australie chez un fabricant de planches de surf, Darcy Surfboards y effectuer des études de marchés pour l'export des produits en Europe et en tant qu'assistant export. A l'issu de ce stage j'ai décidé de rester vivre en Australie pendant un an, ou j ai effectué de nombreux jobs et peaufiné mon anglais.

De Retour en France j'ai effectué une formation en alternance bac+2 management d'unités commerciales option nautisme et obtenu mon diplôme en 2010.



Mes compétences :

Négociation

Organisation

Vente

Analyse des besoins