Charles HENNION

Formé aux techniques de la communication, du management et du marketing à l'I.A.E. (Institut d’Administration des Entreprises) de Lille, en tant qu’étudiant de deuxième année de Master Marketing & Commerce, j'ai poursuivi mon expérience avec le métier de merchandiseur et celui de responsable relation client.



J’aspire à évoluer dans un environnement dynamique comme le marketing ; je sais faire preuve d’autonomie, de rigueur, de management, de créativité et de capacité d’adaptation pour réussir au mieux les missions qui me sont confiées. De plus, grâce à ma facilité de contact, je dispose d’un esprit commercial.



Disponible dès à présent, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.



Mes compétences :

Spaceman

Pack Office

Spaceplanning

Magistor

Walpy

C2C