Charles-Henri DOLLIER

2009: ExpertRating, Lean Management Certification, Six Sigma Certification



2005-2006: University of Wolverhampton (Angleterre), obtention du Master of science Advanced Technology Management.



2002-2005 : Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) de Bidart (64), en coopération avec l’école d’ingénieur de Bilbao (Espagne). Spécialité : Conception Généralisée des produits, obtention du Diplôme d’Ingénieur.



2000-2002 : I.U.T Génie Mécanique et Productique de Ville d’Avray (92), obtention du D.U.T.



2000 : Baccalauréat S (Scientifique) option Science de l’Ingénieur au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison (92).



Mes compétences :

Dmaic

Cartographie et Pilotage de Processus

Lean Sigma

Lean 6 sigma

Cartographie des processus

Cartographie

Consultant

Lean six sigma

Conception

Lean