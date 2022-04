Charles Henri DUCLOS

permis B et voiture

Marié. Deux filles.



Depuis Janvier 2015 en poste chez DECATHLON UK.

En 2008 j'ai créé une Société, car j'ai signé un contrat de Franchise avec le Master Franchise France de SIGN*A*RAMA.

SIGN*A*RAMA est le 1er réseau mondial de magasins en franchise qui conçoit, fabrique et/ou commercialise les produits de communication de proximité des entreprises comme les enseignes, l’habillage des voitures, les banderoles…(www.sign-a-rama.com).



Mon dernier poste était à la Direction des Ressources Humaines de HILTI France, j'étais chargé de recrutement.

Ma force de travail alliée à un solide esprit d’équipe m’avait ouvert la porte du poste de consultant chez MICHAEL PAGE INTERIM (Interim Cadres et cadres supérieurs).



Auparavant, j’occupais un poste de responsable d’agence de travail temporaire au sein du RESEAU DOMINO (300 agences),ou mon travail s’articulait autour de trois problématiques :



• la gestion commerciale (soit toute la gestion du portefeuille clients, le suivi des commandes, de la délégation et de la facturation, l’élaboration des contrats, le traitement des litiges clients, le reporting et l’analyse des placements… mais aussi la prospection et la négociation);



• la gestion du recrutement de quatre cent intérimaires tertiaire et cadres (mise en ligne des annonces, sélection des candidats, entretien, mise en place de tests);



• la gestion de l’agence (plusieurs collaborateurs, le coté administratif et financier (états des marges, documents de gestion du centre de profit) ma participation active à la mise en œuvre de la politique de Qualité du groupe DOMINO INTERIM.



Ce poste m’a permis d’acquérir une expérience allant de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle: la gestion de centre de profit.



Fort de mes différentes expériences associées à ma formation, je suis capable aujourd’hui de prendre des responsabilités, de travailler aussi bien en groupe qu’individuellement et de m’adapter à diverses situations. Dynamique, entreprenant et motivé, mes compétences relationnelles mises à profit lors de mes expériences en entreprise ainsi que ma forte capacité de travail développée par ma formation et acquise au sein de sociétés exigeantes, sont autant d’atouts que jevais mettre au service de ma société.



CH DUCLOS



