Charles-Henri DUPOIZAT

A la suite d'une réorientation de carrière débuté dans le marketing et la communication, j'ai suivi la formation de l'INA aux métiers du journalisme en 2010-11.

Depuis cette date, j'ai exercé mon métier dans diverses rédactions françaises sur des sujets d'actualités sur des formats news ou collaboré avec des boîtes de production sur des formats magazines ou documentaires.



Fin 2014, j'ai décidé de m'installer en Birmanie afin de découvrir et vivre dans un pays subissant des mutations profondes avec une ouverture à la démocratie et à l'économie de marché.

J'ai travaillé sur divers problématiques du pays pour des medias français et internationaux tout en effectuant aussi des reportages dans toute l'Asie..



Aujourd'hui, j'exerce le métier de JRI et maitrise la réalisation de sujets, le tournage sur tout type de caméra de poing et d'épaule et le montage notamment sur Final Cut Pro.

je propose mes services de journaliste pour intervenir aussi bien sur des sujets d'actualité ou magazine ou dans le domaine institutionnel.



Mes compétences :

Amerique du sud

Asie

Chef de projet

Communication

Evénementiel

Management

Manager

Rugby

Sport

Surf

Tennis

Théâtre

Trekking

Voyages