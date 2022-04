Charles-Henri POURCHIER

Je travaille depuis 14 ans dans le domaine de l'informatique où je réalise tous types de projet. Mon domaine de prédilection est le C# et Vb .Net dans lequel j'ai réalisé divers projets dont : un projet de gestion de stock, un projet de communication réseau, un projet d'outil d'inspection sur Tablet PC et un projet de refonte d'un ERP.

Mon travail dans un bureau d'étude m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le déroulement et la gestion de projet. J’apprécie beaucoup le travail en équipe et transmettre mon expérience.



Mes compétences :

Autocad : composant ARX

WinForms

SQL

PostgreSQL

Oracle

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

JavaScript

Microsoft C-SHARP

Visual Basic for Applications

JQuery

Windows Presentation Foundation

Windows Communiciation Foundation

TCP/IP

Microsoft Visual Studio

Microsoft Transact-SQL

LINQ

Web Services

Visual Basic

Microsoft Team Foundation Server

Microsoft Office

Microsoft Excel

WPF

Visual Basic .NET

C#

Microsoft .NET

CSS

Méthode agile