Je suis actuellement Ingénieur de production en infrastructure informatique Datacenter au sein de la société ADP : Leader mondial en gestion de la paie et des ressources humaines.



Je participe à diverses projets en Datacenter depuis 2009.

J'ai notamment participé au déménagement de deux Datacenters en tant que chef de projet MEP (France & Espagne).

Mes connaissances sont assez solides et pourraient contribuer à la mise en place de projet de petites ou grandes envergures dans ce domaine.





Charles-Henri RENOU - Ingénieur de production Datacenter



Tel : 06.83.47.18.49



E-Mail : chrenou@gmail.com



______________________________



Expériences professionnelles :

______________________________



- Depuis janv 2012 : Ingenieur de production - chef de projet chez ADP/GSI.

Aptitudes déployées : Travail en autonomie, formation/pédagogie, communication, management d'équipe, détachement international



- oct 2010 à dec 2011 : Consultant Informatique Datacenter chez AQUILA Consulting (préstation chez ADP/GSI)

Aptitudes déployées : Travail en groupe, organisation, technique, efficience et communication



- nov 2008 à sep 2010 : Chef de projet Datacenter Junior chez ATOS ORIGIN INFOGERANCE

Aptitudes déployées : Travail en groupe et management d’équipe



- déc 2007 à nov 2008 : Responsable informatique Adjoint chez SOPEMEA

Aptitudes déployées : Autonomie et sens des responsabilités



- janv 2007 à juin 2007 : Opérateur/conditionneur chez Cardinal Health

Aptitudes déployées : Travail en groupe, efficience et productivité



- juillet 2002 et 2003 : Responsable hotline chez AGFA

Aptitudes déployées : Autonomie et sens des responsabilités



______________________________



Compétences en informatique :

______________________________



Projets :



- Déménagement de deux Datacenters (France et Espagne)

- Optimisation de l'urbanisation (Datacenter & HUB)

- Mise en place de locaux techniques en Agence (rack, systèmes de cross connect, connexions utilisateurs, WIFI, controles d'accès, caméras, Infrastructure réseau)

- Mise en place de la solution HP SIM/IRS (environ 1000 Serveurs sur plusieurs sites)

- Réorganisation et harmonisation de racks en Cold Corridor (Datacenter ATOS ORIGIN)

- Création de procédures et fiches de suivis d’installation et de câblage de rack (Datacenter ATOS ORIGIN)

- Mise en place d’une solution de gestion de parc informatique incluant ticketing (OCS-NG + GLPI)



Datacenter :



- Gestion de la production de serveurs en Datacenter (ADP/GSI)

- Utilisation de stratégie PRA/DRP par architecture multi-sites (ADP/GSI)

- Infrastructure des réseaux informatiques (serveurs, routeurs, switchs, cyclades, brocades, rocades)

- Gestion et optimisation de salles informatiques (rack, serveur, équipements réseaux, rocade, système de câblage ethernet / fibre optique, PDUs, Cold Corridor, architecture NetApp, Etc.)

- Architecture physique de virtualisation : VMware vSphere 4

- Rackage / Câblage / Provisionning de serveurs HP (gamme HP Proliant 360 G5 - > 580 G7)



Software :



- Programmation Multimédia : HTML, PHP/MYSQL, Actionscript, XML, MXML, JAVA

- Programmation bases de données : SQL et VBA

- Autres : Langage C, Batch



- O.S : Windows 98/NT/2000/XP, Seven, Server 2000/2003/2008 R1 et R2, Linux (Ubuntu), Mac OS X



Administration système/réseaux et sécurité windows



- Administration de switch CISCO

- Logiciels bureautiques : Suite office 2007/2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access), Suite mac office 2008

- Logiciels de bases de données : Access, MySQL

- Logiciels de multimédia : Suite Adobe Creative CS4 (Fireworks, Flash, Dreamweaver, Photoshop)

- Autres : Lotus Notes, Lotus Domino, Lotus Administrator, Eclipse, Crystal Reports, Blade Logic



__________



Langues :

__________



Français - > langue maternelle: lu, écrit et parlé

Anglais - > très bon niveau : lu, écrit et parlé

Espagnol - > niveau intermédiaire: lu, écrit et parlé

Russe - > niveau débutant: lu, écrit et parlé



Mes compétences :

Electronique

Réseau

Informatique

Microsoft Office

HP SIM/IRS

Datacenter Infrastructure (Rack, Cold Corridor, Ca

SAN Brocade Infrastructure

EMC Infrastructure (VMAX & Datadomain)

Quantum Storage Infrastructure (Tapes)

NAS Infrastructure (Netapp)