Charles-Henri Tachon, diplômé de l’école d’Architecture de Paris-Tolbiac en 1996,

crée son atelier en 1999, basé simultanément à Paris et à Mercurey.

Il est invité aux Rendez-vous de l'architecture en 2000.

Ses travaux sont reconnus en 2002, en étant lauréat des Nouveaux Albums des

Jeunes Architectes.

Puis en 2003, en recevant le "prix grand public d’architecture", au palmarès

régional de Bourgogne pour un projet de requalification de rue à Mercurey.

Les concours qu'il remporte comprennent l'initiative franco-britannique pour

l'innovation dans le logement social en 2005,

la reconstruction de l'église Sainte-Madeleine sur l'île de Nantes,

la construction d'un pavillon d'accueil à Châteauneuf-en-Auxois,

la restructuration et l'extension du collège de Saulieu ...

la construction et nomination au Prix L'Equerre d'argent pour 8 logements et ateliers

d'artistes à Paris, rue du Nord...

la Mention Spéciale prix AMO 2011 Habitat Architecture Environnement

pour le même bâtiment de logement de la rue du Nord à Paris XVIIIème.



