Charles-Henry CRETIEN

Depuis mars 2014, j'accompagne La Parisienne assurances dans son développement tant au niveau du marketing (pré-audit, étude de marché...) qu'au niveau du respect de la conformité (suivi et mise en place de la loi Hamon, respect de la conformité des éditiques...).

Mon poste me permet de travailler en mode projet pour des sujets clés ou des campagnes de marketing.

J'interagis également avec des interlocuteurs variés (juridique, direction technique, informatique, graphiste...)



Si mon profil vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus d'information sur mon parcours, je reste à votre disposition

par tél: 06 20 62 87 28

par e-mail : charlescretien@hotmail.com



Mes compétences :

Marketing

Chef de projet

Communication

Conformité

Marketing direct

Assurance