Fabienne COLLAU

Dotée d'une double compétence à la fois produit et marketing, je possède 9 ans d'expérience professionnelle dans le secteur textile et accessoire. Parlant couramment Anglais et ayant de bonnes notions d'Italien et d'Espagnol je suis mobile en France comme à l'international



MES COMPETENCES:

-Connaissance textile et accessoires

-Développement produit

-Trade marketing

-Merchandising

-Analyses

-Sourcing fournisseurs

-Suivi de production

-Gestion de budget

-Gestion de projets

-Evénementiel



