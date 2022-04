Charles-Henry LOISEAU

Principal SG Consulting - Société Générale



Senior Manager – Keyrus Management



Compétences :

- Optimisation Processus et Organisation

* Optimisation et Réingénierie de processus (Gestion des compétences, Paie, Recrutement, finance et logistique)

* Optimisation et refonte de fonction RH dans le cadre de fusion de divisions : analyse de l’existant, définition de la cible, analyse des écarts entre l’existant et la cible, identification des axes d’améliorations et des leviers de performances



-Conduite du Changement

* Analyse d’écarts associés à des projets de transformations

* Analyse des parties prenantes

* Etudes d’impacts et définition du plan de changement

* Stratégie de conduite du changement et traduction en plan opérationnel (Communication, Formation)

* Mise en place d’organisations dédiées à la conduite du changement : mise en place et suivi du réseau



- Management de Projet

* Suivi et gestions de projets : suivi des coûts et des ressources, gestion des risques

* Coordination de l’équipe et encadrement : sourcing des équipes, suivi des activités, suivi de la performance et management d’équipes (jusqu’à 10 personnes)

* Gestion de la relation client et réponses à appels d’offres



- Développement Durable

* Définition d’une réflexion autour de la Biodiversité et son intégration auprès des entreprises

* Diffusion de la culture développement durable



