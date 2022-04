Charles HRODEJ

Diplômé d'un double Master 2 en Ingénierie d'Affaires, délivrés par l'Ecole de Management de Strasbourg (EMS) et l'Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA), et après une réelle expérience en tant que Chef de Projet puis Responsable de Pôle chez SOM Groupe Ortec, mon objectif est de parfaire mes compétences dans un environnement Projet.



Grâce à mes expériences passées (voir CV), j'ai une bonne vision du déroulement de grands projets, également internationaux et ce, que ce soit en phase d'élaboration des Offres ou en réalisation et installation.



A l'écoute, ouvert aux autres, désireux de répondre au mieux à mes interlocuteurs et d'apprendre, motivé, je possède les impératifs à une telle fonction et souhaite vivement y consacrer ma Valeur Ajoutée et y développer davantage mes compétences.



Mes compétences :

Commercial

Gestion / Management d'équipe

Espagnol

Anglais