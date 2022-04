Charles-Hubert LAMOURET

Appui au chef de section Gestion - Finances au sein de la centrale nucléaire de Gravelines (EDF SA).



Doté d'une personnalité engagée et responsable, je suis animé par les projets d'équipe et les défis à relever.



La rigueur, l'organisation, l'esprit d'équipe et l'implication sont autant de qualités qui me permettent d'évoluer à travers mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité

Comptabilité analytique

Comptabilité des sociétés

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

fiscalité