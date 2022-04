Charles JANIER-DUBRY

Mon expérience de plus de 20 ans s’appuie sur trois domaines de compétence :



Compétence sociale : La pérennisation d’une action est liée au facteur humain. Formateur pendant plusieurs années, j’ai appris développer des capacités d’écoute. La pédagogie, mais aussi la prise en compte des attentes sociales, la motivation des équipes font partie intégrante de mes méthodes de conduites de projet.



Compétence financière : La mesure d’un objectif nécessite la maîtrise d’outils financiers. A partir d’un DUT de gestion, je me suis toujours appuyé sur la finance. D’une part en tant que gérant d’une société d’éditions de logiciels de gestion pendant 7 ans, mais surtout en mettant en œuvre au sein de diverses entreprises des applications de gestion : comptabilité, finance, paie, stock, production,…



Compétence informatique : Autodidacte dans ce domaine, je suis devenu spécialiste en système d’informations. Développeur, installateur réseau, concepteur de site web, formateur bureautique, chef de projets sont des postes que j’ai occupés. Ils ont permis d’assoir une véritable compétence.

o En analyse : Merise, MS-Project

o En développement : C, Windev, PHP, Visual Basic, MS-Access,…

o En base de données : MySql, Sql Server, Hyperfile, MS-Access, Paradox, Dbase,…



Mes compétences :

Supply Chain

Development