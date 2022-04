Charles JAPPÉ

Gérant de la société Scaphoide 3D depuis 1997, spécialisé dans la création de visuels 3D, fixes ou animées, pour l'immobilier et l'industrie.

Ma deuxième casquette : auteur/réalisateur de films : fiction, corporate, technique qui peuvent allier prise de vues réelles et animations 3D sans jamais perdre de vue la force du message.

Notre métier, valoriser vos talents.



Mes compétences :

Story board

Tracking 3D (syntheyes)

Photoshop

After Effetcs

Montage (Edius)

Infographiste 3D (Lightwave 3D)

Auteur/Réalisateur