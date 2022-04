Charles JUGAIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Au cours d'un parcours professionnel de neuf années réalisé en alternance, notamment dans le domaine du retail, j'ai pu acquérir et développer les compétences suivantes :



- Gestion et suivi de projets marketing

- Prospection, vente et fidélisation

- Création de supports de communication

- Formalisation de Briefs, Etudes Des Besoins

- Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et Suite Adobe (Photoshop, InDesign)



Mes compétences :

Curieux / Ouvert d'esprit

Rigoureux

Polyvalence et capacité d'adaptation

Photoshop CS6

Premiere CS6

Relationnel aisé

Word – Excel – PowerPoint

Marketing

Polyvalence

Communication

Indesign CS6