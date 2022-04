Charles JUHEL

Fort d'une expérience d'entrepreneur de 5 ans, ayant fondé et développé une startup dans le Vidéo Marketing: McFlyy. Un service Saas de création de publicités vidéos simplifiée à destination des PME reconnu pour son innovation technologique et d'usage.

Développé en javascript, notre éditeur d'animations vidéo interactives HTML5 était couplé à une solution complète de création/ diffusion de campagnes d'emailing vidéo.



Je rejoints en 01/2016 la société ATOL Conseils & Développements basée à Gevrey Chambertin (21).

Créée en 2000 et constituée de 70 personnes, nous disposons d'une forte expertise en développements d'applications métiers spécifiques web et mobile.



Intégrateur Open Source reconnu, ATOL Conseils & Développements propose son savoir faire pour l'intégration de solutions Open Source de référence dans des domaines tels que les portails, la gestion de contenu, la gestion électronique de documents (GED/ ECM), le décisionnel (BI), et les systèmes d'information géographique/ cartographique (SIG).



ATOL Conseils et Développements implémente une approche projet forgée sur des valeurs de développement durable, d'agilité et d'excellence technique.



Depuis 15 ans nous avons construit une expérience solide auprès de nos clients fidèles sur:

- solution métier web et mobiles

- solution métier intégrant des composants géomatiques

- Portail intranet, extranet, portail collaboratif, réseau social d'entreprise

- Ged transverse, plateforme de dématérialisation, archivage

- Web sémantique et recherche

- hébergement, réseaux



Spécialités

Développement plateformes J2EE, PHP, .Net, iOs, Android...

Expertises symfony, GWT, Extjs, HTML5...

Solutions Open Source : Alfresco (Partenaire Gold), TYPO3, Jahia, Drupal, SolR, Pentaho, Geokettle, Jaspersoft, Openlayers, Geoserver...



Pour nous proposer d'étudier vos besoins : +33 (0)3 80 68 81 68 / c.juhel@atolcd.com



Mes compétences :

Publicité

B to b

Emarketing

Communication

Dirigeant

Web

Emailing

E marketing

Marketing

Mailing