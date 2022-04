Charles KERAUDY

Au delà des compétences que j'ai pu acquérir tant sur un plan commercial auprès de particuliers et de professionnels que dans le management, l'animation d'équipe, la gestion de projets ou dans la gestion d'un compte d'exploitation, ce sont mes qualités propres que je souhaite mettre au service de mes employeurs.



Doté d'un bon relationnel, réaliste et pragmatique, mes capacités d'adaptation, d'ouverture, de travail et de réflexion ainsi que ma ténacité et mon dynamisme sont mes atouts majeurs pour réussir.



Homme de challenge, et véritable meneur d'homme, je suis à la recherche d'un poste où je pourrai mettre au profit de mon employeur mon professionnalisme, ma rigueur et mon engagement au sein d'une entreprise me permettant de mettre en exergue mes qualités personnelles et professionnelles



Mes compétences :

Management

Gestion de Compte D'exploitation

Commerce

Distribution spécialisée